Forbrukerrådet får gå til massesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet mener 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. Bakgrunnen for kravet er en påstand om at fondene er solgt og markedsført som aktivt forvaltede, men kun 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvaltet, mener Forbrukerrådet. Banken har tilbakevist dette.

Oslo tingrett har nå besluttet at rådet får fremme massesøksmålet. DNB har mulighet til å anke denne avgjørelsen.

DNB har nettopp mottatt konklusjonen fra Oslo tingrett og skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.

– Dette gjelder jo ikke selve saken, men hvordan saken skal føres for retten. Det er et prosedyrespørsmål som må avklares. Der har Forbrukerrådet ønsket et gruppesøksmål, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Han forklarer at DNBs alternativ er at selskapet sammen med Forbrukerrådet velger ut pilotkunder som representerer ulike kundesituasjoner. (©NTB)