Forsker: Kvinner og eldre mest negative til rovdyr

– Eldre folk er sjeldnere positive til rovdyr enn yngre. Jo større sted man bor på, jo større er sjansen for at man er positiv til rovdyr. Og kvinner er mer negative enn menn. Det siste er litt overraskende. Det vanlige mønsteret er at kvinner er mer opptatt av miljøvernsaker enn menn, sier seniorforsker Olve Krange ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Aftenposten. Sammen med kolleger har han kartlagt holdninger til rovdyr.

I NINA-rapporten fra 2012 tegnes det er bilde av ulvemotstanderen som en eldre og lavt utdannet person som har vokst opp på landet, er positiv til jakt og har jaktet selv de siste fem årene. Vedkommende mener for mye natur er vernet og at det ikke er viktig at det finnes ville dyr der de bor. I motsetning er det mer sannsynlig at ulven vil finne støtte blant unge, høyt utdannede personer i byen som er skeptiske til jakt, synes at for lite natur er vernet og ikke frykter å møte ulv i naturen. (©NTB)