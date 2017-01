Jagland frykter nikab- forbud kan føre til økt bruk

Europarådets generalsekretær er skeptisk til et forbud og mener at Høyre gir etter for Frp, skriver Dagbladet.

– Jeg tror at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab. Men jeg tror at ønsket om nikab-forbud i skolen også handler litt om at Høyre politisk måtte gi noe til Listhaug og Frp, sier Jagland.

Frp ønsker et forbud, og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.

– Også Jagland burde se at det er vanskelig å undervise i et klasserom om man ikke ser ansiktet til elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han understreker at det ikke er snakk om et generelt forbud, men et forbud i undervisningssammenheng.

75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skolen og høyere utdanning, viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening. Et forbud vil trolig være på plass i løpet av 2017. (©NTB)