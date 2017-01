Mann tiltalt for misbruk av tre barn

De seksuelle overgrepene mot jenta som da var ni år gammel, skal ha skjedd flere steder på Vestlandet for 19 år siden, ifølge tiltalen fra statsadvokaten, skriver Bergens Tidende.

Mannen er også tiltalt for overgrep i en campingvogn i 2006 mot en jente født i 1998, og overgrep i 2009 mot en gutt født i 1999. Han er anklaget for vold og trusler mot samboeren sin i perioden fra høsten 2011 til våren 2015, og han er tiltalt for befatning med mindre mengder amfetamin og metamfetamin. (©NTB)