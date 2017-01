Leting etter mann med pistol i Bergen avsluttet

– Vi har ingen konkrete mistenkte. Etterforskningen får vise om det kan være videoovervåking i området, for eksempel ved en av butikkene, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politiet fikk melding klokken 2.24 om at en mann hadde truet eller pekt med pistol mot personer i en bil på Melkeplassen i Bergen. Ingen i bilen hadde kjennskap til mannen, som skal være rundt 160 centimeter høy og var kledd i mørke klær.

Fem politipatruljer lette etter den ukjente gjerningsmannen i området uten resultat. Letingen ble avsluttet klokken 3.41.

Også natt til fredag skjedde en lignende hendelse i samme område.

– Det er påfallende at det skjer to sånne ting på samme sted i løpet av så kort tid. Det er ikke uvanlig, og ikke utenkelig at det kan være samme mann som står bak, sier Hellesund. (©NTB)