TV 2: Politiet hadde hemmelig informant i Cappelens nettverk

Ifølge kanalen hadde informanten nære forbindelser til tunge kriminelle miljøer i Oslo. Etter at Cappelen og den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble pågrepet i henholdsvis 2013 og 2014, skal informanten ha startet narkotikasalg selv, hvorpå han ble pågrepet av politiet og siktet i en større narkotikasak.

Jensen har i et tidligere intervju med TV 2 spekulert på om han ble utsatt for en hevnaksjon fra kriminelle.

– Hvis dette stemmer, så er det av stor interesse, og hvorfor er det holdt unna saken og unna oss? Det er klart at Jensen er en person som har opparbeidet seg mange fiender i løpet av årene, særlig i kriminelle miljøer, og hvis dette er politiets innfallsvinkel, så er det klart at det har betydning for oss, sier Jensens ene forsvarer, advokat John Christian Elden.

Informantens advokat ønsker ikke å kommentere saken overfor kanalen.

Eirik Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Rettssaken begynner i Oslo tingrett mandag. (©NTB)