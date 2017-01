AUF vil trappe opp kampen for oljefritt Lofoten

I Arbeiderpartiets programkomité var det bare AUF, representert ved Hussaini, som ikke støttet den tredelte løsningen, ifølge Dagsavisen.

– Det er ikke et kompromiss så lenge det innebærer en konsekvensutredning av områdene sørvest for Lofoten, sier AUF-lederen.

– Vi kommer til å mobilisere fram mot landsmøtet for at hele området skal være oljefritt, og jeg har troen på at vi vil vinne, sier Hussaini. (©NTB)