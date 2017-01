Skole på Karmøy klarert etter bombetrussel

Klokken 14.30 var skolen klarert, opplyser politiet i en pressemelding. Det skjer under fire timer etter at skolens elever samt en barnehage i nærheten måtte evakueres på grunn av bombetrusselen.

– Politiet har gjennomført søk i bygningene tilknyttet Åkrehamn videregående skole. Ingen mistenkelige gjenstander er funnet. Sperringene er opphevet, og bygget er nå overlevert eier. Skolen er trygg, og elever og ansatte kan møte til undervisning som normalt i morgen tidlig (tirsdag), skriver politiet.

Rektor Åse Bratthammer ved skolen opplyser til NRK at det var hun som fikk eposten med bombetrusselen mandag formiddag. Hun vil ikke kommentere innholdet i eposten, men ifølge Stavanger Aftenblad skal det dreie seg om at en bombe skulle sprenges på et gitt tidspunkt.

Politiet opplyser at de vil fortsette å etterforske saken basert på spor de har samlet inn. «Dette omhandler alt fra den innkomne bombetrusselen til informasjon som politiet har mottatt underveis», heter det i pressemeldingen.

Åkrehamn videregående skole har 530 elever fordelt på 40 klasser og grupper. Ifølge Haugesunds Avis ble over 600 personer evakuert til den lokale kirken på grunn av bombetrusselen, som ble meldt til politiet klokken 10.30. (©NTB)