Full kollaps for Arbeiderpartiet i TV 2-måling

De fire borgerlige partiene har flertall med 89 mandater på den første målingen Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) har laget for TV 2 i valgåret 2017.

Aps oppslutning på 32,7 er det nest laveste for partiet siden Jonas Gahr Støre overtok som partileder for to og et halvt år siden. Bakgrunnstallene viser at Ap mister oppslutning blant velgere mellom 30 og 59 år, særlig blant menn som er i arbeid.

Samtidig gjør Senterpartiet sin beste måling hos TV 2 på nesten 20 år med 8,4 prosent, en fremgang på 2,4 prosentpoeng.

– Det var trivelige tall. Jeg tror mange ser at vi står for noen verdier og et samfunnssyn som de kjenner seg igjen i, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Høyre øker 1,5 prosentpoeng til 24,5 prosent, mens Fremskrittspartiet går opp 0,3 til 13,6 prosent. Kristelig Folkeparti går fram 1 prosentpoeng til 5,3 prosent og Venstre går fram med 0,8 til 4,8 prosent. Sosialistisk Venstreparti kryper over sperregrensen med 4,7 prosent (+ 0,8). Rødt får 2,6 (+ 0,9), noe som gjør partiet større enn MDG som bare får 1,9 prosent (- 2,6). (©NTB)