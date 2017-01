Helikoptertrafikk som normalt i Nordsjøen onsdag

Det opplyser helikopterselskapet Bristow til NRK.

Norske Statoil-helikoptre som frakter oljearbeidere til Nordsjøen ble satt på bakken etter en feil med et helikopter på skotsk sokkel i romjulen. Hendelsen fant sted 28. desember, da et helikopter spant rundt og skar hull i dekket under en landing på plattformen West Franklin.

Statoil har 13 Sikorsky S-92-helikoptre i flåten: seks i Bergen, to i Stavanger, to i Kristiansund og ett hver i Florø, Brønnøysund og på Statfjord B-plattformen. (©NTB)