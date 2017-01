Regjeringen med hjelp til de sykeste barnevernsbarna

Tiltaket er ett av flere regjeringen lanserer for å bøte på manglende samarbeid mellom barnevern og helsevesen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Tre av fire barn på barnevernsinstitusjoner i Norge har alvorlige psykiske lidelser.

– Vi vet godt at ikke alle av disse får hjelp av det psykiske helsevernet. Det har nok vært kultur for å tenke at dersom barna er under barnevernet, ivaretas de der. Dersom de er i barne- og ungdomspsykiatrien, ivaretas de der. Men hvis ikke disse to etatene snakker sammen, får ikke barna den hjelpen de skal ha, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). (©NTB)