Storebrand lodder stemningen for islamske boliglån

På nettsiden kan folk søke om boliglån «som oppfyller kravene til rentefrihet i islam». Det opplyses ikke hvem som står bak, annet enn at prosjektet er støttet av en større norsk bankaktør. Overfor Vårt Land bekrefter imidlertid kommunikasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, at dette er deres produkt.

– Dette er en pilotside for å lodde interessen for et mulig fremtidig produkt, sier han, og avviser at det allerede nå er mulig å ta opp slike lån hos dem.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er lite villig til å legge til rette for denne typen lån.

– Det er ikke aktuelt å endre regelverket for å gi særlige fordeler til religiøse grupper, skriver hun i en epost til avisen.

Så langt har 50 potensielle kunder meldt sin interesse, og Storebrand avventer noen uker til før de avgjør om de skal gå videre med prosjektet. (©NTB)