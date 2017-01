Bilordningen til Oslos byrådsleder videreføres

Ifølge VG er det bestemt at den såkalte «raymobilen» bør videreføres inn i det nye året og at den skal fortsette å kjøre på piggdekk. Bakgrunnen er hensynet til sikkerheten. Et sikkerhetsfirma har vurdert nullutslippsbiler, samt hybridsegmentet, uten at de har funnet biler som svarer til sikkerhetskravene, forteller rådhusforvalter Marit Jansen.

Kritikken mot bilen har gått på at den er en av markedets mest forurensende biler og at den bruker piggdekk. Johansen sier han kan forstå at det provoserer noen at han kjører i den forurensende bilen, samtidig som han oppfordrer til å begrense bilbruken i Oslo sentrum.

– Samtidig må jeg ta til etterretning de risikovurderingene og sikkerhetsanbefalingene som kommer fra vår faginstans og Oslo politidistrikt, sier han.

En av bilordningens fremste kritikere, Frps gruppeleder Carl I. Hagen, er skeptisk til begrunnelsen.

– Det er dobbeltmoral. Jeg vet ikke om det er fordi panseret på bilene står imot maskingevær eller hva det er som gjør at de kjører disse bilene. (©NTB)