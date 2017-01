Frykter spektakulær vold når Breivik ikke får oppmerksomhet

– Man må aldri se bort fra at Breivik har planer om voldsbruk, fastslår Rosenquist i en fersk risikovurdering fra desember i fjor.

Hun er den som har fulgt den terrordømte massedrapsmannens psyke tettest siden 22. juli for over fem år siden. Hun har også gjort risikovurderinger årlig siden 2013. Det er disse vurderingene og Rosenquists anbefalinger om endringer i soningsregimet som danner hovedgrunnlaget for sikkerhetstiltakene i Skien fengsel.

I gjennomgangen til regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, framgikk det at så lenge Breivik er fornøyd med oppmerksomheten rundt seg og sitt prosjekt, er det liten fare for ny vold. Risikoen har avtatt med hver oppdaterte vurdering.

– Det er nå gått en enda lengre periode der Breivik har oppført seg nokså eksemplarisk, skriver Rosenquist.

Sejersted fortsatte onsdag sin nitide gjennomgang av hvordan han mener retten må anse Breivik i sin vurdering av om soningsregimet er i samsvar med menneskerettighetene. Han går betydelig grundigere til verks nå enn sine kollegaer sist vår i å etablere Breivik som en fortsatt svært farlig mann. (©NTB)