Jensen: Ble dårlig da jeg leste Cappelens forklaring

Det fortalte den korrupsjonstiltalte politimannen (59) i sin frie forklaring til Oslo tingrett onsdag.

– Jeg ble skikkelig dårlig da jeg leste de første forklaringene. Alt jeg har gjort for ham, har bare blitt framstilt negativt, sa Jensen i retten, der han ga sin versjon av det over 20 år lange forholdet til sin tidigere informant og kilde, med kodenavn «GT007».

Cappelen (50) ble pågrepet i en politiaksjon fra Asker og Bærum politikammer 19. desember 2013. Jensen ble pågrepet i Oslo knapt to måneder senere.

Ifølge Cappelen betalte han Jensen for å holde en beskyttende hånd over hans kriminelle virksomhet og innførsel av tonnevis med hasj.

– Han har gått så langt i avhør at han mistenker at det er jeg som har satt opp denne fellen for ham. Det er ikke tilfelle. Vi har opptrådt ryddig, sa Jensen. (©NTB)