Mann (25) tiltalt for drapet på Galina Sandeva

I tiltalebeslutningen, som er tatt ut av statsadvokat Cecilie Schløsser Møller, heter det:

«Onsdag 16. desember 2015 ca. kl. 21.30 på Tomtekaia 32 i Oslo stakk han Galina Sandeva minst 30 ganger med en kniv i overkroppen og på halsen slik at livsviktige indre organer ble skadd. Hun døde etter kort tid av forblødning.», skriver Dagbladet.

Sandeva, som var prostituert, ble funnet drept i sin egen bil på Bispekaia dagen etter. De sakkyndige mener 25-åringen ikke var psykotisk, og at han derfor kan straffes. Påtalemyndigheten mener drapet skjedde med overlegg og at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

– Drapet var meget brutalt, og avdøde var som prostituert særlig utsatt for lovbrudd, sier statsadvokat Møller til Dagbladet.

Dagbladet skriver at de er kjent med at det ble funnet rester av flere ulike rusmidler i mannens blod. Den tiltalte 25-åringen har erkjent de faktiske forholdene i saken, men har ikke erkjent straffskyld. Mannens forsvarer, advokat Joar Berg Henjum, har tidligere sagt at hans klient ikke forstår at realitetsbristene kan være forårsaket av ulovlige rusmidler. (©NTB)