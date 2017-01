Nå kommer ekstremværet Vidar

Ekstremvarselet gjelder for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vannstanden torsdag formiddag er ventet å være 70-85 centimeter over vanlige verdier, ifølge Meteorologisk institutt. Slike verdier kommer bare rundt hvert 20. år.

Meteorologisk institutt frykter at den høye vannstanden kan føre til store materielle skader på Vestlandet.

– Jeg tror at en god del folk vil få problemer med at vannet trenger inn. Ikke bare noen få steder, men mange. Dette er noe vi bare opplever hvert tjuende år dersom varselet viser seg å stemme, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen til NRK.

Bergen kan få en vannstand opp mot 225 centimeter og Stavanger over 174 centimeter. Rekorden for Bergen er 240 centimeter i 1990, for Stavanger 182 centimeter i 1994. (©NTB)