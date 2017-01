Solberg vil ha en ukes ulve-ro

Avisen ville onsdag ha en kommentar til saken fra en av de mest markante kritikerne i Høyre, men stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark ville ikke si noe.

– Jeg er ikke interessert i å kommentere nå. Grunnen er at Erna Solberg ba om en ukes ro for å finne løsninger, og den uken gir jeg henne, skriver han i en SMS til Nationen.

– Jeg forventer at det nå jobbes med løsninger som gjør at ulveforliket kan gjennomføres, men jeg har forståelse for at regjeringen trenger noen dager til å finne ut av hvordan det skal gjøres, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise i en kommentar.

Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes sier at han ikke kjenner til at statsministeren har bedt om ro til å finne ut av situasjonen.

– Dette vet jeg ingenting om, sier Aanes til avisen. (©NTB)