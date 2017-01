Været avgjør når Øst-Finnmark får telefon- og internett tilbake

Et brudd på en hovedfiberkabel er årsaken til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband har vært ute av drift i store områder i Øst-Finnmark siden tirsdag.

Bruddet på fiberkabelen er lokalisert til en kabel som ligger i sjøen, og en kabelbåt som var på vei ut til stedet tirsdag måtte snu på grunn av uværet.

– Vi prøver å sende ut båten til skadestedet i dag. Vi er avhengige av litt rolige forhold for å kunne sende dykkere ned for å reparere kabelen, sier Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor for Samfunn og sikkerhet, til NTB.

Ifølge yr.no blåser det opp til liten kuling i området onsdag formiddag, men vinden er ventet å gå ned til frisk bris i løpet av dagen.

Kabelbruddet har også ført til at deler av det maritime VHF- og MF-nettet til Telenor kystradio er berørt slik at også maritim nødtrafikk er nede langs store deler av Finnmarkskysten. (©NTB)