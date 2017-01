VG: Cappelen hjalp Jensen med å løse slottstyveri

Den tidligere politilederen Eirik Jensen hadde gode kontakter i det kriminelle miljøet og ble spurt om han kunne hjelpe til etter innbruddet ved Oscarshall på Bygdøy i Oslo i 1991.

– Han sa han hadde en kontakt som kunne hjelpe til, men spurte om det var mulig med en dusør for opplysningen til sin informant, sier tidligere politiinspektør Leif A. Lier til avisen.

I 1995 ble saken oppklart, og de stjålne gjenstandene ble levert tilbake til kongehuset. VG skriver at Eirik Jensen skal ha fått hjelp til å løse saken av narkobaronen Gjermund Cappelen, som han nå sitter tiltalt med i Oslo tingrett. Cappelen skal ha fått en dusør på 25.000 kroner fra politimesteren i Oslo.

– Han ga en hjelpende hånd til Jensen som i ettertid fikk veldig mye «kred» for å ha skaffet gjenstandene tilbake, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.

Jensen omtaler hendelsen i boken «På innsiden». Der skriver han at han løste slottstyveriet ved hjelp av informanten Peder, en mann i 20-årene. Jensen har sagt at all kontakt han har hatt med Cappelen har vært knyttet til hans politiarbeid. (©NTB)