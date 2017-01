Hijab-dømt frisør saksøkes for uttalelser på Facebook

Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan (24) adgang til sin frisørsalong på Bryne. Nå fortsetter den rettslige striden.

– Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB.

Han opplyser at de vil be om oppreisning på 50.000 kroner for skaden de mener Bayan er påført som følge av uttalelsene.

Merete Hodnes advokat, Linda Ellefsen Eide, sier til NTB hun ikke har mottatt prosesskrivet fra Bayans advokat og derfor ønsker verken hun eller Hodne å kommentere saken foreløpig.