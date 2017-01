Ila-sjefen skrev at Breivik satt isolert – hevder nå han brukte feil ord

I tre brev i 2011 og 2012 skriver fengselsdirektør Knut Bjarkeid at Anders Behring Breivik blant annet var «totalt isolert» og advarte mot farene ved soning i «ekstrem isolasjon». I Borgarting lagmannsrett torsdag ønsket Bjarkeid å moderere og presisere ordbruken.

– Jeg brukte feil ord. Det er den juridiske forståelsen av isolasjon jeg bruker her. Han var ikke isolert fra mennesker, men juridisk sett i total isolasjon fra andre innsatte, sa Bjarkeid da han vitnet torsdag ettermiddag.

– Mottakeren av brevene skjønte godt hva jeg mente, la han til.

Det har fra første dag av ankebehandlingen pågått en diskusjon mellom partene om hvordan begrepet isolasjon skal forstås når retten vurderer skadevirkningene et strengt soningsregime kan ha. Regjeringsadvokaten hevder med styrke at Breivik ikke har vært isolert, et moment som ble mer lemfeldig behandlet da Oslo tingrett behandlet Breiviks søksmål.

Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, har på sin side lest opp en rekke utdrag fra notater og rapporter rundt soningsregimet hvor ordet isolasjon er hyppig brukt. Han vil prosedere på at Breivik har sittet isolert siden 23. juli 2011, og at han har tatt skade av det på en slik måte at menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig behandling er brutt. (©NTB)