Ingen løsning på telefon- og nettbrudd i Finnmark

Rundt klokka 2 natt til torsdag opplyser selskapet at deres mannskaper jobber på spreng gjennom natten for å skjøte kabelen som er ødelagt.

– Vi har et stort håp om at vi får fikset dette i løpet av natta. Forhåpentligvis er de ferdige i løpet av morgenen, sier informasjonssjef Caroline Lunde i Telenor til NTB. Onsdag kveld opplyste Telenor at de håpet problemene skulle være fikset rundt midnatt.

Rundt 3.500 innbyggere i Båtsfjord og Berlevåg er rammet av et brudd på en hovedfiberkabel, noe som har ført til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband har vært ute av drift i store områder i Øst-Finnmark siden tirsdag morgen. Bruddet er lokalisert til en kabel som ligger i sjøen.

Politi og helsevesen har døgnbemanning for å hjelpe folk dersom det skulle oppstå problemer, men så langt er det ikke meldt om alvorlige hendelser.

– Det er stille og rolig, og de 3.500 som bor i området, har holdt seg i ro i kveld og natt. Det har ikke vært noe bråk, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syvertsen i Øst-Finnmark politidistrikt til NTB rundt klokka 2. (©NTB)