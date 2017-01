Jensen presset om telefonbruk

Aktor Kristine Schilling presset torsdag morgen den pensjonerte politimannen hardt om måtene han hadde brukt og kastet mobiltelefoner på. Jensen fortalte retten at han hadde hatt en kasse med gamle telefoner på kontoret som han tok i bruk dersom han fikk behov for det. Han fortalte også at han hadde fått en avlyttingssikker, kryptert telefon av Gjermund Cappelen på et tidspunkt. hvor dette ennå ikke var vanlig.

– Det var en telefon som hadde et eller annet krypteringssystem, og det var interessant for oss, og jeg leverte den til en tekniker for at han skulle se på den, fortalte Jensen.

Schilling var undrende til praksisen Jensen hadde hatt med å ødelegge telefon og sim-kort fordi Cappelen var blitt pågrepet.

– Når en telefon er brukt i en sak som ender med pågripelser, så kastes den. Alle informantbehandlere har vel tilsvarende rutiner, fortalte Jensen.

– Jeg forstår ikke hvorfor politiet skal ødelegge en slik telefon. Det er vel ingen andre som får tak i den da, spurte Schilling. (©NTB)