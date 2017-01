Politidirektøren redder noen få lensmannskontorer

Politimestrene har foreslått å legge ned 130 av dagens lensmannskontorer slik at Norge står igjen med 217 tjenestesteder.

Det endelige svaret legges fram fredag formiddag. Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil ikke si hva det endelige tallet ender på, men presiserer at det er snakk om noen ganske få endringer.

– Vi har gjort noen justeringer der vi syntes det ble litt langt mellom distriktene eller at litt for mange fikk litt for lang reisevei, sier Humlegård til NTB.

De få påplussingene er også den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

– Det ville skape unødvendig uro. Dette er tjenestesteder som er marginalt bemannet, og i tvilstilfeller har vi kommet til at det betyr lite i den store sammenhengen, sier han. (©NTB)