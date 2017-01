Rema 1000: Næringsministeren boikotter ikke

– Vi har fått oppklart at næringsministeren ikke ønsker å boikotte Rema 1000, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema 1000 etter møtet i næringsdepartementet torsdag.

Kategoridirektør Lars Kristian Lindberg og kommunikasjonsdirektør Beyer møtte torsdag Mæland (H) til et oppvaskmøte etter at næringsministeren tidligere i uka anbefalte folk å bytte butikk dersom de er misfornøyde med Rema 1000 nye varetilbud.

Rema reagerte sterkt på at en statsråd «nærmest sier at folk må bytte butikk», og understreket at dette dreier seg fra Remas side å gjøre konkurransesituasjonen annerledes. (©NTB)