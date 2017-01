Søreide: – Russland har ingen grunn til å være bekymret

– De vet hva dette er og hva det ikke er. Vi har hele veien lagt vekt på god dialog med Russland om den generelle sikkerhetspolitiske utviklingen. Det er en dialog vi kommer til å fortsette med. Dette er verken noe nytt eller annerledes enn det vi har gjort før, sier Søreide til NTB.

Rakettskjoldet er ikke rettet mot Russland, ifølge statsråden. Behovet for et slikt skjold handler om at trusselen fra ballistiske missiler øker.

– Det kan komme fra ulike land og regioner, og missilforsvaret er ikke rettet mot noe bestemt land, sier hun.

Klassekampen har den siste tiden skrevet flere saker om at Norge vurderer norsk bidrag til rakettskjoldet, og den russiske ambassaden har advart om mulige reaksjoner. (©NTB)