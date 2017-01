ESA: Ikke ulovlig statsstøtte til DAB-utbygging

– På bakgrunn av informasjonen vi har fått til nå, mener ESA det ikke er statsstøtte involvert. Dersom vi ikke mottar ytterligere informasjon innen utgangen av måneden, vil klagesakene avsluttes, skriver kommunikasjonssjef Anne Vestbakke i ESA i en epost til Dagbladet.

Norsk lokalradioforbund har sendt en bekymringsmelding om ulovlig statsstøtte i forbindelse med utbyggingen av DAB-nettet. Forbundet har påpekt at NRK eier halvparten av Digitalradio Norge, som promoterer og jobber for en smidig overgang til DAB.

Leder Svein Larsen presiserer at Lokalradioforbundet ikke har sendt inn en formell klage om statsstøtte, men en bekymringsmelding. Derimot har de klaget på slukkingen av FM-nettet og mener det strider mot fri etablering og flyt av varer og tjenester at aktører tvinges over på DAB. Den klagen er fortsatt til behandling.

– Selve slukkingen av FM-båndet og konsekvensene av den analyseres fortsatt på bakgrunn av EØS-reglene for det indre markedet, skriver Vestbakke. (©NTB)