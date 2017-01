Finanssjefer varsler mulig boligprissjokk

De to finanstoppene uttrykker ifølge Dagens Næringsliv bekymring over den voldsomme prisveksten i boligmarkedet de siste månedene. Nicolaisen påpeker at uansett om det er en boble eller ikke, kan det være fare på ferde.

– Vel så viktig er det at det erfaringsmessig kan komme brå sjokk i fundamentale forhold som endrer de fundamentale betingelsene. Det er ofte det som utløser brå skift, vel så mye som ren forventningsdannelse, sier Nicolaisen.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen peker også på at utviklingen i markedet kan snu brått, uansett om prisutviklingen skulle la seg forklare med fundamentale faktorer som rentenivå, tilgang på kreditt, boligbeskatning, inntektsvekst, befolkningsvekst eller byggekostnader.

– Om det er en boble eller ikke i det vi har sett, det vet vi ikke. Bobler kjenner vi ikke igjen før etter at de sprekker, sa Baltzersen under en paneldebatt på Senter for eiendomsfags hovedsamling i Oslo torsdag. (©NTB)