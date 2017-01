Helikoptertrafikken til Kvitebjørn gjenopptas

Ingen har kommet seg til eller fra plattformen siden mandag fordi et helikopter med problemer har blokkert landingsplassen, skriver Bergensavisen.

– Status nå er at helikopteret er fløyet over til plattformen Statfjord B for utbedringer og videre sjekk der. Vi har gjort noen testflyginger, men skal følge opp, men skal følge opp dette videre på Statfjord B. Der er det dobbelt helikopterdekk, så det står ikke i veien, sier Morten Eek i Statoil til NTB fredag ettermiddag.

Dermed kan det første helikopteret ta av fra Flesland og bringe ansatte til og fra Kvitebjørn fredag ettermiddag.

Det var en oljelekkasje i girboksen som gjorde at Sikorsky-helikopteret fra CHC Helikopter Service sto fast på Kvitebjørn.

– Det er selvsagt betryggende at helikopterselskapet tar alle forholdsregler og foretar nødvendig testing, men det er også beklagelig for mannskapet som har fått et ufrivillig opphold på installasjonen, sier Morten Eek i Statoil. (©NTB)