Politiet etterlyser mann etter eldrebedrageri på Ellingsrud

Oslo (NTB): Politiet i Oslo går ut med bilder av en person mistenkt for å ha stått bak et eldrebedrageri i desember i fjor. Et titalls tilfeller av svindel har skjedd i Oslo-området de siste månedene.