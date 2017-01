Regjeringen vil stille ut Picasso-utsmykning i nytt regjeringskvartal

Kunstverkene er del av den såkalte Y-blokka, som regjeringen vil rive, og er støpt inn i fasaden og foajeen. Utsmykningen ble laget av Carl Nesjar etter tegninger av Pablo Picasso og regnes som verk av stor kunsthistorisk verdi.

Til nå har framtiden til kunstverkene etter den planlagte rivingen vært uviss, men ifølge Klassekampen har regjeringen konkludert med at de skal bli en del av utsmykningen i det kommende regjeringskvartalet.

– Et permanent sted i nærheten av nåværende plassering anbefales, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Administration Picasso i Paris. Av brevet framgår det at plassering av kunstverkene er del av arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet, som innledes i løpet av februar.

Enken etter Carl Nesjar, Sylvia A. Antoniou, står fortsatt på at den eneste løsningen Nesjar ville akseptert, var om både Y-blokka og kunstverkene ble stående urørt.

– Dette er verk som ble designet for nettopp dette byggverket og ikke for noe annet sted, sier hun. Antoniou er bekymret for at verkene kan bli skadd hvis de blir demontert. (©NTB)