Stortingspresidenten avviser kritikk

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte denne uka et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) skulle evalueres.

– Så langt kan presidentskapet ikke se grunnlaget for kritikken som er kommet fra komiteen. Presidentskapet tar kritikken alvorlig, og vi vil foreta en grundig gjennomgang av saken, skriver Thommessen i en epost til NTB.

Komiteen mener presidentskapet ikke hadde lovhjemmel til å gi fritak for taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget.

– Presidentskapets oppfatning var at loven ga grunnlag for det. Dette er et av de spørsmålene vi vil se nærmere på. Så langt mener presidentskapet at vi har hatt hjemmel for alle handlinger foretatt i denne saken, skriver Thommessen.

Han stiller seg uforstående til påstanden om at presidentskapet skal ha holdt tilbake viktige opplysninger, en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten. Meldingen ble lagt ut på Stortingets nettsider og har vært tilgjengelig der i to år, påpeker stortingspresidenten. (©NTB)