Venstre leter etter Plan B

– Det er helt uaktuelt for Venstre å gå i regjering nå, sier nestleder Terje Breivik til NTB etter partiseminarets slutt fredag ettermiddag.

Tidligere i uke omtalte NTB et internt notat som Venstre-representant Abid Raja står bak. I notatet, som Raja ikke vil kommentere, tar han til orde for at Venstre bør søke regjeringsmakt nå. Med tre eller fire statsråder vil Venstre få økt oppmerksomhet, større gjennomslag og stå sterkere foran valget, argumenterer han.

Raja åpner også for regjeringssamarbeid med så vel Frp som Ap etter valget i høst. Synet på samarbeid er sprikende i partiet, som foreløpig kun kan enes om at en regjering med KrF, Venstre og Høyre er førstevalget.

– Strategiseminaret er starten på en prosess som skal ende med et vedtak på landsmøtet. Jeg opplever at vi er rimelig godt omforent, men i et liberalt sentrumsparti som Venstre vil det alltid være nyanser langs en høyre/venstre-akse, sier Breivik. (©NTB)