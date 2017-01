Venstres fylkesledere vil ikke i Frp-regjering

NRK har snakket med 17 av partiets 18 fylkesledere etter at Venstres Abid Raja foreslo at partiet søker regjeringsmakt før valget. Hele 15 av dem sier at de er imot forslaget, mens to svarer at de er usikre. Spesielt avstanden til Fremskrittspartiet (Frp) oppleves som krevende.

– Fordelen med å sitte i regjering, er at du får mer makt og blir mer synlig. Men konfliktlinjen i enkeltsaker med Frp er for stor til at jeg ser at det er mulig, sier Erik Hørlück Berg i Buskerud Venstre til rikskringkasteren.

Forslaget diskuteres på partiseminaret på Soria Moria hotell i Oslo, som går over to dager.

I InFacts ferske måling for VG faller Venstre under sperregrensen med 3,2 prosent. Nå vurderes det om Frp er riktig samarbeidspartner for neste periode.

Under fredagens «Politisk kvarter» på NRK sier nestleder Ola Elvestuen at samarbeidet skaper mange interne diskusjoner. (©NTB)