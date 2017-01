Kjos vil fortsette kampen mot «parodisk» avtale

Ifølge Norwegian gjør reglene at det kun er SAS blant de skandinaviske selskapene som får fly via Sibir til Asia.

– Ting har endret seg på 60 år, altså. I dag er det den rene parodien. Det var greit nok i oppbyggingstiden etter krigen, men vi er ferdige med den, sier Kjos.

Norwegian-sjefen mener veksten til flyselskaper basert i Midtøsten – som Emirates og Qatar – viser at situasjonen er forskjellig bare fra hvordan den var for fem år siden.

– Det er andre som har tatt trafikken. De flyr utenom Norge og Oslo. De flyr til London og Paris. Sånn trenger det ikke være, sier Kjos til NTB. Han mener det ikke bør være noe problem at reglene endres, slik at Russland forhandler med hvert enkelt land, og ikke med Skandinavia som helhet.

– Hvis det er riktig, slik det er fremstilt, at russerne aksepterer fullt ut at hvert land forhandler for seg, så bør det ikke være noe propp. Jeg har ikke oppfattet at det er noen motvilje på den andre siden. Russerne er pragmatiske. De kan kanskje tjene tre ganger så mye penger som flyrettigheter over Russland, sier Norwegian-sjefen. (©NTB)