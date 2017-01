Svalbard: Driver isbjørner bort fra Longyearbyen

En isbjørnbinne og to unger som var på vei mot Longyearbyen, ble natt til lørdag drevet inn i Foxdalen et stykke unna byen. Søndag opplyser Sysselmannen at isbjørnbinna og de to ungene hennes ble observert på veien ved Gruve ved 7-tiden søndag morgen.

– Vi driver nå bjørnene østover i Adventdalen med helikopter og snøscootere og har kontroll på situasjonen, opplyser sysselmannsførstebetjent Thor-Arild Hansen.

Han sier de planlegger å drive isbjørnene inn i Eskerdalen og videre utover til Sassen.

– Dette vil ta litt tid, og vi ber folk om ikke å kjøre snøscooter fra Jernsenga og innover den nærmeste tiden, sier Hansen.

Norsk Polarinstitutt bistår Sysselmannen med isbjørnfaglig kompetanse.De største turoperatørene i Longyearbyen er varslet om situasjonen. (©NTB)