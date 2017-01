Jensen fortsetter forklaringen bak lukkede dører

– Det vil komme fram, riktig eller ikke riktig, navn på hendelser eller personer som kan utgjøre en stor fare for Gjermund Cappelen. Eirik Jensen har selv skrevet til Spesialenheten at det dreier seg om liv eller død for Cappelen, sa hasjsmuglerens forsvarer Benedict de Vibe til NTB forrige uke.

Jensen selv ville ha åpne dører under hele sin forklaring.

– Vår påstand var at han skulle forklare seg for åpne dører, eller bare med presse i salen. Så åpnet vi eventuelt for at de kunne ilegge referatforbud dersom det ble behov for å skjerme enkelte opplysninger, sier advokat John Christian Elden.

Aktor Kristine Schilling antydet torsdag forrige uke at hele mandag formiddag vil gå med til gjennomgangen av det sensitive materialet. Før rettssaken startet, fikk Spesialenheten for politisaker avslag i både tingretten og lagmannsretten på kravet om at hele forklaringene til Jensen og Cappelen måtte gå bak lukkede dører.

Det er plass til 137 tilskuerplasser i rettssalen som ble bygget for rettsoppgjøret etter terrorangrepene i 2011. Mandag vil kun partene være til stede i salen. (©NTB)