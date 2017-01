LO ba NHO dempe feiringen etter havneseier

EØS er en av sakene som kan skape splid fram mot LO-kongressen i mai, men både LO og NHO er enige om at avtalen er viktig, skriver avisen.

I desember kom Høyesterett fram til det ville stride mot EØS-avtalen å la medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund ha fortrinnsrett på lasting og lossing i norske havner. For EØS-motstanderne ble det sett på som et bevis på at EØS-avtalen truer faglige rettigheter. Kort tid etter at dommen var klar, ringte LO til NHO og ba dem holde litt igjen på feiringen.

– Og som du så, vi lå lavt. I den grad arbeidsgiverne markerte seg, var det Bedriftsforbundet, sier en kilde i NHO til avisen.

LO-leder Gerd Kristiansen sier det ikke var hun som ringte, men bekrefter at de to organisasjonene er avhengige av hverandre for å bevare EØS-avtalen. (©NTB)