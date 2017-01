Større overproduksjon av lam enn antatt

Ifølge Nortura ble det slaktet 66.000 færre lam i november og desember i fjor sammenlignet med året før. Dersom det betyr at bøndene har ventet til over nyttår med slaktingen for å få fullt tilskudd, kan det innebære at det reelle overskuddet av lammekjøtt er større enn de 3.200 tonnene som lå på overskuddslager ved årsskiftet, skriver Nationen.

– 66.000 lam på to måneder er en ganske stor forskjell. Men nedgangen kan også skyldes at lammene ble levert tidligere. Vi fikk god respons på en oppfordring om tidlig levering, sier Finn Avdem, som er fagsjef for småfe i Nortura. Han utelukker ikke at slaktingen kan ligge på et høyere nivå på starten av året, men sier de ikke har sett noen markant oppgang så langt.

I sesongen ble det slaktet flere lam enn året før, men snittvekten var lavere, slik at den samlede produksjonen var 12 tonn lavere i fjor enn i 2015, opplyser Nortura.

– Nedgangen på slutten av året kan dels ha med tilpasning å gjøre, for å få mer tilskudd, men heldigvis er effekten veldig liten, sier direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. (©NTB)