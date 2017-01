Åtte og et halvt års fengsel for overgrep i Moss

Ifølge NRK slo retten fast at mannen holdt jenta fanget og truet henne til å være med på svært nedverdigende seksuelle handlinger. Dette skjedde ifølge dommen i en leilighet i Moss.

En nå 18 år gammel kvinne var tiltalt for å medvirket til overgrepene, samt for to tilfeller av vold mot politiet da hun skulle transporteres til en barneverns- og psykiatrisk institusjon.

Hun var 15 år da volden fant sted, og aktor, statsadvokat Stein Vale, begjærte en personundersøkelse av henne. Hun ble kjent skyldig, men straffeutmålingen finner sted på et senere tidspunkt.

Mannen er også dømt for å ha voldtatt en kvinne på et senere tidspunkt. Han tok betenkningstid da dommen ble forkynt, opplyser aktoren. (©NTB)