UDI intensiverer jakten på juksere

Den siste tiden har saken til Mahad Abib Mahamud fått mye oppmerksomhet etter at UDI har vedtatt å frata ham statsborgerskapet. Direktoratet mener han ikke snakket sant om hvor han opprinnelig kom fra.

I den nærmeste fremtiden kan det komme flere slike saker. UDI varsler at en konsekvens av nedgangen i asylankomster er at de trapper opp jakten på personer som har jukset seg til opphold i Norge og deretter fått statsborgerskap, skriver Vårt Land. For tiden ser UDI nøye på 500 saker som kan ende med at det norske statsborgerskapet blir inndratt. Direktoratet «vil særlig gå inn i grupper av saker der vi erfaringsmessig vet at risikoen for juks er størst».

– Det er en stor fordel for alle parter at forvaltningen har kapasitet til å undersøke denne type saker på et så tidlig stadium som mulig, og helst før det er gitt statsborgerskap. Det kan likevel ikke utelukkes at noen saker fortsatt kommer opp på et sent stadium, heter det fra UDI.

Siden 2012 har 135 personer blitt fratatt statsborgerskap. Snaut halvparten av vedtakene ble gjort i fjor, opplyser innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i et brev til Stortinget. (©NTB)