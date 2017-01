Én av fem bekymret for forurenset luft

Undersøkelsen gjort av byrået M3 på oppdrag for Blueair, viser også at nesten like mange er redde for konsekvensene luften har for helsen deres, skriver NRK.

– Det kan vi forstå. Vi ser av tallene at dødeligheten øker. Vi vet at høy luftforurensning er farlig, spesielt for utsatte grupper. Og dessverre er det farlig for barna våre som beveger seg nærmere bakken, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

I underkant av sju av ti opplever allergilignende symptomer når de er utendørs, ifølge undersøkelsen, og hele 40 prosent merker symptomer på astma eller lungesykdom.

I vinter har Sør- og Østlandet vært rammet av dårlig luftkvalitet – og det er i Oslo og Akershus man i størst grad opplever dårlig luftkvalitet. Hvert år dør 185 mennesker i Oslo for tidlig av luftforurensing.

Også Bergen, Trondheim og Tromsø har opplevd høy luftforurensing denne vinteren. (©NTB)