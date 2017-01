DNB tror på tregt oppsving for norsk økonomi

Den økonomiske veksten i fastlandsøkonomien vil ta seg gradvis opp til 2,0 prosent i 2020, heter det i DNB Markets' økonomisk utsikter for 2017.

Prognosen som ble lagt fram onsdag, viser ingen flere rentekutt fra Norges Bank, blant annet på grunn av stadig høyere boligpriser. Svake inflasjonsutsikter vil holde renten i ro på 0,5 prosent helt til 2020, anslår DNB Markets.

Banken ser for seg et fortsatt svakt arbeidsmarked og tror ledigheten når 4,9 prosent i år og 5,0 prosent de neste to årene, før den avtar noe i 2020. Svak vekst er én årsak til at sysselsettingen neppe vil ta seg vesentlig opp fremover. (©NTB)