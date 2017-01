Njåstad skeptisk til vestlandsregion uten Rogaland

Njåstad, som leder Stortingets kommunalkomité, mener det nye storfylket ikke vil få tilstrekkelig slagkraft uten at Rogaland også blir med på laget, melder NRK. Han synes det har lite for seg å kun slå sammen Hordaland med Sogn og Fjordane, slik de to fylkenes forhandlingsutvalg ble enige om tirsdag.

– Det er ikke all verdens med vits. Hordaland får 100.000 innbyggere til, mer avstand og en desentralisert struktur. Den store gevinsten ser man ikke, sier Njåstad.

– Hordaland og Rogaland bør snakke sammen og forsøke å lage en avtale. Vestlandet vil bare kunne konkurrere med Østlandet dersom Stavanger og Bergen er i samme region, sier han og mener den nye regionen blir for liten.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane har lite til overs for Njåstads uttalelse.

– Utspillet er veldig freidig. Det var Fremskrittspartiet som veltet avtalen i Rogaland. At Njåstad sier dette nå, er respektløst overfor oss. Vi har tatt nabopraten og satt oss i førersetet. Nå har vi to intensjonsavtaler, og det er opp til Stortinget å levere. (©NTB)