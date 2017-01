Vinterstorm treffer Nordland

– Stormen treffer først sør for Lofoten, så dreier den nordvest i kveld, og det blir også full storm nord i Nordland, sier Tore Vassbø, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge til NRK.

Tirsdag så meteorologene for seg mulighet for såkalt ekstremvær, med vind opp mot orkan styrke i Nordland, men allerede senere på kvelden så det noe bedre ut. Sannsynligheten for ekstremvær var synkende.

Når vinden beveger seg lenger nord, vil den bli svekket. Troms og Finnmark slipper dermed unna med kuling.

– Det kommer også mildvær med vinden, og så blir det kaldere i kveld, så det blir vanskelige kjøreforhold i dag, sier Vassbø.

Det forrige ekstremværet, Vidar, rammet Vestlandet fra 11. januar i år og ga høy vannstand. (©NTB)