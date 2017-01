Økning i bruken av ukvalifiserte lærere

Siden 2014 har undervisning i grunnskolen gjennomført av ukvalifisert lærere – personer uten fullført lærerutdannelse eller pedagogisk utdannelse – økt med 38 prosent, skriver Klassekampen. Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem viser at bruken av ukvalifiserte lærere økte med 13 prosent eller 200.000 timer i 2016. Det tilsvarer 300 årsverk.

Ifølge avisen sto ukvalifiserte lærere for 3,2 prosent av all undervisning i grunnskolen ved regjeringsskiftet. Andelen har steget til 4,4 prosent, til tross for en lovendring i 2014 som gjør at lærere uten formell pedagogisk kompetanse ikke langer kan gis fast ansettelse.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal kritiserer regjeringen, som han mener ikke har gjort nok for å stanse veksten i bruken av ukvalifisert arbeidskraft i skolen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier målet er at alle skal undervises av kvalifiserte lærere.

– Jeg skulle ønske at tallene var lavere, men det viktig å huske på at denne regjeringen har flerdoblet satsingen på videreutdanning av lærere, sier han. (©NTB)