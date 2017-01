Kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet

E10 er stengt ved Bjørnfjell, mens E69 er stengt mellom Skarsvåg og Nordkapp, opplyser Statens vegvesen. Det er meldt om snø- og isdekke og kraftig vind en rekke andre steder.

Sent onsdag kveld var E6 også stengt over Kvænangsfjellet, noe som innebar at det ikke var mulig å benytte den viktigste ferdselsåren mellom Troms og Finnmark. Denne strekningen åpnet igjen ved 1.30-tiden natt til torsdag. (©NTB)