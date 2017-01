Regjeringen vil videreføre innstrammingstiltak

– Vi mener at det fortsatt er behov for de midlertidige lovendringene og foreslår derfor at disse videreføres, skriver Listhaug, ifølge VG.

Innstrammingstiltakene innebærer blant annet at Justisdepartementet skal kunne «instruere Utlendingsnemnda (UNE) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven» og at regjeringen har adgang til å henvise asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i. Tiltakene innebærer også at regjeringen vil ha mulighet til å anvende tvangsmidler i tilfeller hvor det er mest sannsynlig at den aktuelle asylbehandlingen vil ikke realitetsbehandles.

– Vi foreslår også å videreføre muligheten til å sette kortere frist for utreise enn vanlig, eller at vedkommende må reise umiddelbart, skriver Listhaug.

– Asylankomstene til Norge er betraktelig lavere nå enn da forslagene først ble fremsatt i november 2015. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til antallet migranter som planlegger å ta seg til Europa i tiden fremover, skriver Justisdepartementet om høringsforslaget. (©NTB)