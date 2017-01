Uværet isolerer befolkning i Kautokeino

– Jeg tenker på beredskapssituasjonen, og frykter at noen får et illebefinnende nå. Eller at fødende kvinner som normalt skal til Alta, ikke kommer seg dit. Flyplassen er for så vidt også utilgjengelig, og jeg frykter at det vil sette folk i livsfare, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara til iFinnmark.

Alle veier som fører ut av Kautokeino, bortsett fra til Finland, er stengt i uværet som herjer torsdag.

Nærmeste sykehus er i Rovaniemi i Finland.

– Det er fem timer unna, og dette er en total uakseptabel situasjon. Vi krysser fingrene for at ingenting alvorlig skjer. Vi har påpekt i alle år at ting kan skje om vi bli avskåret fra omverdenen sånn som nå, utdyper Vasara.

Også i Tromsø var fastboende fra Risvika og nordover på Kvaløya isolert torsdag kveld isolert, ifølge Nordlys.